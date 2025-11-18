講演で光量子コンピューターについて話すNTTの島田明社長＝18日午前、東京都武蔵野市NTTの島田明社長は18日、東京都内で講演し、超高速計算ができる高度な光量子コンピューターの実用化を2030年までに目指すと明らかにした。計算性能の目安となる「量子ビット」を現在の数百から100万まで増やす。創薬や気象予報などの社会課題解決に活用する。NTTは量子コンピューター開発の新興企業と連携協定を結んだ。量子コンピューターは