寒気の影響で県内は、18日の日中も気温が上がらず、12月下旬並みの寒さとなる見込みです。 （長崎市民） 「今年は急に冷えた。分厚い靴下を履いている」 （長崎市民） 「上着とマスクで防寒をしてきた」 18日朝の長崎市内では、厚手のコートやマフラーで寒さ対策をする人の姿が見られました。 県内は強い寒気の影響で、18日の日中にかけても気温が上がらず、最高気温は長崎市や佐世保市で12