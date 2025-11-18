11月14日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが挑んだ“お料理ミッション”に注目が集まった。 ©ABCテレビ 金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりで挑戦。この日は、冷凍うどんを使って手軽に作る「豆苗うどん」を調理した。 ゆりさんによれ