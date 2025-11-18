17日、見附市坂井町の国道8号で、赤信号で停車中のトラックに路線バスが追突する事故がありました。その後、後続車のトレーラーも路線バスに追突しています。現場は、見附市坂井町の国道8号の片側2車線の直進道路で千把野南交差点と坂井北交差点の間です。警察によりますと、17日午後3時半前、三条市方向に向かう40歳男性が運転するトラックが千把野南交差点の赤信号で停車中、60代男性が運転する路線バスが追突する事