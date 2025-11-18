「大河べらぼう」第44回『空飛ぶ源内』。残すところ4回になった今、ファンの心を鷲掴みにする、まさかの胸熱な「そうきたか！」展開となりました。※前回放送の解説記事↓「べらぼう」平賀源内を探し回る蔦重、満たされない歌麿…11月16日放送回の振り返りこのドラマ、“べらぼう”なのは主人公の蔦屋重三郎（横浜流星）ではなくて、実は脚本の森下佳子さんだったのか……と思わされる内容でしたね。この1年間、「べらぼう」を観て