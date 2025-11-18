ヴァンフォーレ甲府は18日、公式サイトで「一部週刊誌報道について」と題した声明を発表した。クラブは「この度の一部週刊誌における弊クラブ所属、山本英臣選手の報道に関して、クラブ関係者各位には、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことについて、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と伝えた。現在45歳のDF山本英臣は、2003年にジェフユナイテッド市