★人気テーマ・ベスト１０ １中国関連 ２人工知能 ３レアアース ４半導体 ５インバウンド ６防衛 ７データセンター ８地方銀行 ９造船 １０量子コンピューター みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が６位にランクインしている。 世界的に地政学リスクが高まるなか、トランプ米政権は各国に対し防衛予算拡大を促す形