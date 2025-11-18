ワークマンが反発している。ＳＭＢＣ日興証券が１７日、ワークマンの目標株価を５８００円から６６００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続している。当面はリカバリーウェアが業績をけん引すると想定。熱中症対策需要については来期以降も継続して発生すると予想する。同証券はワークマンの２７年３月期営業利益予想を従来の３０５億円から３２１億円に増額修正した。 出所：MI