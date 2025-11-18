マイアミ・ヒート vs ニューヨーク・ニックス日付：2025年11月18日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 115 - 113 ニューヨーク・ニックス NBAのマイアミ・ヒート対ニューヨーク・ニックスがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし25-20で終了する