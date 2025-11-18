ソニーマーケティング株式会社は11月18日（火）、第2回「THE NEW CREATORS」の作品募集を開始した。2026年3月16日（月）まで、写真もしくは映像作品の応募を受け付けている。 新しい才能を見出し、新たな創作活動を支援することを目指したアワード。「クリエイターと“感動”の未来を共創していくこと」を目的として2024年11月に設立。今回が2回目の開催となる。 写真・映像で各3部門、計6部門を