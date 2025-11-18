福士蒼汰と福原遥がダブル主演を務める映画『楓』より、川谷絵音、ジャルジャル福徳、いくえみ綾、高良健吾をはじめ、総勢14名の著名人から絶賛コメントが到着。さらに、＜語りたくなる《楓泣き》感想＆期待投稿キャンペーン＞の開催にあわせ、#楓泣きスポット映像4種も一挙公開された。【動画】映画『楓』楓泣きスポット映像「君のために弟として生きる」編本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。監督を