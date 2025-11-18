Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ11·î15Æü¤Ë³«Ëë¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Áð¤Ê¤®¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤é¤Î³«Ëë¥³¥á¥ó¥È¡¢ºÇ½ªÉñÂæ·Î¸Å¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¼«²æ¤òÃµµá¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤òÇ®±é¡ª¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤é¶¦±é¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡ÙÉñÂæ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¢£¼«¸Ê¤ÎÃµµæ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊ×Îò¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù³«ËëÄ¹ÅÄ°é·Ã¡Ê·àºî¡Ë¡ßÇò°æ¹¸¡Ê±é½Ð¡Ë¡ß»°Âð½ã¡Ê²»³Ú¡Ë