ロッテの西川史礁選手が結婚したことを発表しました。お相手は学生時代から交際を続けていた方です。西川選手は18日、自身のインスタグラムを更新し結婚を発表。「いつも温かいご声援をありがとうございます。 私事ではありますが、2025年6月2日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とコメント。さらに「これからも、家庭を持つ身としてより責任を持った行動を心掛け、大好きなこのチーム