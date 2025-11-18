吉本新喜劇の小寺真理さんが自身のインスタグラムで、写真集撮影を前にしたダイエットの成功を報告しました。 【写真を見る】【 吉本新喜劇・小寺真理 】 「ダイエット終了」「明日から写真集の撮影です！」2か月間のトレーニング小寺さんは投稿で「ダイエット終了 明日から写真集の撮影です！」とコメント。2か月間のダイエット期間を経て、満足のいく体型に仕上げたようです。投稿された画像では、小寺さんが自室