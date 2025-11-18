サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間17日、A、G、Lグループの最終節6試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。A組では、勝ち点12で並んでいたドイツとスロバキアが直接対決し、ドイツが6−0の大勝。欧州予選の初戦で黒星スタートだったドイツですが、5連勝と巻き返して、本大会切符をつかみました。敗