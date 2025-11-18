外国人の人口は2070年に1割を超えると言われ、今の子どもたちが働き盛りになるころ、日本は本格的な多国籍社会を迎えることになります。必要となるのが、互いの国・地域への理解。そのカギとなるのが教育ですが、“将来の縮図”とも言える学校を取材しました。【写真を見る】児童6割が外国ルーツ “多国籍小学校”の教え“多国籍小学校”の授業とは？児童の6割が外国ルーツ神奈川県・横浜市にある南吉田小学校。約580人が学ん