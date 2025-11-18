モデルの押切もえが17日にインスタグラムを更新。テレビ番組で共演した西山茉希との2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】押切もえ＆西山茉希、スタイル抜群の全身ショットも公開（ほか2枚）押切が投稿したのは、ゲスト出演した17日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）からのオフショット。写真には、番組で共演した西山茉希と仲良く寄り添う2ショットや、控室の前でポーズをとるソロショットが収