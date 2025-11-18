日本付近は冬型の気圧配置となっていて、上空には強い寒気が流れ込んできています。日本海側は雪や雨の降る所が多く、北日本は大雪による交通障害に注意が必要です。晴れる所も広い範囲で風が冷たくなりそうです。北日本の日本海側は午後も広く雪が降り、風も強くふぶく所があるでしょう。北海道は大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害に注意が必要です。東日本や西日本の山沿いも雪の降る所があり、東日本の山沿いは積もる所が