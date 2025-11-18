Youtubeチャンネル「kouichitv」で人気の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』より、神様に取り憑かれた高校生・美咲（中島瑠菜）と親友・皐月（まいきち）、霊能者・浅野（和田雅成）、さらに母親役の奥菜恵と宮地真緒の場面写真が解禁された。【写真】透明感あふれる中島瑠菜まいきち、和田雅成＆母親役の奥菜恵＆宮地真緒も『とれ！』場面写真本作は、神様に取りつかれた高校生のバズ