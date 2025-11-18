ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の第2話が16日に放送され、見届人の前田敦子の元カレとの仰天エピソードが明かされた。【写真】前田敦子「どっぷりと大人の恋愛に浸ってほしい」“最後の写真集”先行カット2点解禁！『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼