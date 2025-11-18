【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が11月17日、自身のInstagramを更新。家族旅行での息子の姿を公開し、話題が寄せられている。【写真】56歳芸人「可愛すぎる」子猿抱える息子の横顔◆岡田圭右、家族旅行での息子の姿を公開岡田は「＃家族旅行＃鬼怒川温泉＃鬼怒川ロープウェイおさるの山」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。子どもとロープウェイに乗る後ろ姿や、子猿を抱き優しい表情で