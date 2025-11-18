横須賀市役所（資料写真）横須賀市は１７日、インフルエンザ流行警報を発令した。昨シーズンの警報発令は昨年１２月２３日で、約１カ月早い発令となった。市保健予防課によると、定点観測している市内９医療機関で、今月１０〜１６日の１医療機関当たりの患者報告数が同警報の基準値（３０人）を上回る３６・８９人となった。