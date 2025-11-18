パドレスは１７日（日本時間１８日）、Ｋ・ハート投手（３２）と新たに１年契約を結んだことを発表した。来季年俸１００万ドル（約１億５５００万円）、２７年は２５０万ドル（約３億８８００万円）の球団オプションとなる。ハートは２０年にレッドソックスでメジャーデビューしたが、４試合で防御率１５・５５に終わった。その後はマイナー球団を渡り歩き、２４年から韓国球界に戦いの舞台を移すと、ＫＢＯ（韓国プロ野球）の