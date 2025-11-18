中国・日本間の外交紛争が深まり、中国人による日本行き航空券大量キャンセルが出ていると、香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）が18日報じた。現地民航分析家の李瀚明氏によると、15日以降、中国航空会社で日本行き航空券のキャンセルは49万1000件にのぼる。これは航空会社の「人気路線」の全体の32％にのぼる。特に16日の航空便の82．14％、17日の航空便の75．6％がキャンセルされたと、李瀚明氏は伝えた。これは中国当