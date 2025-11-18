中国メディアが自国の最新鋭空母「福建」に対する西側の酷評に反論した。「福建」は米国の最新鋭空母「フォード」に匹敵する性能と主張しながらだ。香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）は16日（現地時間）、「急速に発展する軍事技術の前で、過去の経験は老練な分析家さえも誤った判断に導くことがある」とし「中国空母『福建』が米軍事専門家らを錯覚させた」と主張した。「遼寧」「山東」に続く中国の3番目の空母「福建