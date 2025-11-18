ＣＳ放送の「ＴＢＳＮＥＷＳ」キャスターなどを務めるフリーの三上萌々アナウンサー（３０）が、試験合格を報告した。１８日までにインスタグラムで「【ご報告】この度、気象予報士試験に合格することができました！これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです…！」とつづり、合格通知書を手にした姿をアップした。「働きながらの受験生活は心が折れそうな時もありましたが、周りの温かい応援の