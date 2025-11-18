ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「パンケーキでハニーチーズチキンバーガー」を11月21日から期間限定で発売します。【画像】「つ、罪深い……！！！」→これが禁断のドムドム新作「パンケーキでハニーチーズチキンバーガー」ビジュアルです！リコッタチーズを練り込んだパンケーキでサンド塩気と甘みを組み合わせた「禁断の組み合わせ」シリーズの新作として登場する同商品は、リ