知人男性に暴行を加え死亡させた後、遺体をキャリーケースに入れて車に遺棄した罪などに問われている男が初公判で起訴内容を一部否認しました。浜松市の無職の男は、2003年7月、知人の男性に殴る蹴るの暴行を加え死亡させた後、遺体をキャリーケースに入れて車に遺棄した罪などに問われています。17日の初公判で被告の男は死体遺棄罪などについては認めましたが、「傷害致死になるかどうかはわかりません