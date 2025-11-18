トニー賞受賞女優エリザベス・フランツさんが、がんとの闘病の末、８４歳で亡くなった。夫で脚本家のクリストファー・ペルハム氏がニューヨーク・タイムズ紙に語ったところによると、エリザベスさんは１１月４日、コネチカット州ウッドベリーの自宅で息を引き取ったという。治療に使用された薬剤に対する「重篤な反応」が死因となっている。 【写真】アカデミー賞ノミネート女優死去