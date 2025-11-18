「INI」後藤威尊（26）が17日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。肉体美の秘けつを明かした。MEGUMIに「運動はどのようなことをどれだけやってらっしゃるんですか？」と聞かれると、「週3、4でジムに通っている」と告白。さらに、「ご飯とかはPFCバランスって言って、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを80グラム、30グラム、15グラムにしている」と明かした。MEGUMIが「少ないね」と