安倍晋三元首相が2022年に奈良市で演説中に撃たれ死亡した事件で、殺人罪などに問われている山上徹也被告（45）の公判が奈良地裁で行われている。11月13日に開かれた第7回公判からは弁護側の証人尋問が行われており、被告人の犯行動機の解明に向け関心を集めている。【写真】中学時代の山上被告の写真。進学校に進学した。当時の“あだ名”も山上被告は逮捕後の取り調べで「母親が旧統一教会にのめりこみ、多額の借金をして家