静岡県は、高潮による被害が想定される地域で住民の迅速な避難行動につなげるため、県内の沿岸を「高潮浸水想定区域」に指定しました。県はこれまで想定される最大規模の高潮による浸水想定区域を県のホームページなどで公表していました。そして県は、新たにこれら県内の沿岸を水防法に基づく「高潮浸水想定区域」に指定しました。指定されたのは県内22市町にまたがる伊豆半島沿岸、駿河湾沿岸、遠州灘沿岸です。指定