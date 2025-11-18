１６日、海峡両岸茶業博覧会の会場。（武夷山＝新華社配信／陳穎）【新華社武夷山11月18日】中国福建省武夷山市で16日、第17回海峡両岸（中国の大陸と台湾）茶業博覧会が開幕し、多くの企業や専門家が集まった。博覧会は回数を重ね、両岸の茶に関する文化や産業、技術交流の重要な場となっている。武夷山市は中国とロシアを結んだ交易ルート「万里の茶道」の起点。今回の博覧会では初めてロシア館を設けたほか、茶道沿線の都市