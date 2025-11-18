ＢＴＳのジンが昨年６月、韓国軍除隊後に行った「ハグ会」で、ジンにキスをしようとした５０代の日本人女性が在宅起訴されたと１７日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によるとソウル東部地検は１２日、該当の女性を性暴力犯罪の処罰などに関する法律違反（強制セクハラ）容疑で、在宅起訴したという。これに先立ち松坡（ソンパ）警察署は今年３月、該当女性に対して被疑者身分で出頭するよう要請していた