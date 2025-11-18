山形県内は18日、寒気の影響で山沿いを中心に雪となっていて、気象台では積雪や路面凍結による交通障害に注意を呼びかけています。記者リポート「西川町の国道112号です。現在こちらの気温は0℃。雪が横殴りに降っています。走行する車はヘッドライトを点けています。路面は圧雪状態です」山形地方気象台によりますと、山形県内には強い寒気が流れ込んでいて、山沿いを中心に雪となっています。18日朝の最低気温は、西川町大