2025年8月、浜松市浜名区に75歳の父親の死体を遺棄したなどとして、警察は18日までに息子ら6人を逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、浜松市に住む 被害者の長男ら男女あわせて5人、放火未遂の疑いで逮捕されたのはフィリピン国籍の男です。警察によりますと、長男らは8月、父親の遺体を浜松市浜名区内に遺棄した疑いがもたれています。また、フィリピン国籍の男は、被害者の自宅を放火しようとしたものの未遂に終わっ