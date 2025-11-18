県内は冬型の気圧配置となり、寒気の影響を受けて18日朝は雪となったところもありました。午後から19日にかけては平地でも雪が積もるところがある予想です。午前9時ごろの北安曇郡白馬村です。山際にある、みそら野地区では、朝から降っていた雨がみぞれに変わりました。地元の人は「雪あっての白馬でそれでお客さんが来てくれるので雪は大事ですけど生活に支障のない程度で」18日の県内は冬型の気圧配置となり、寒気の影響を受け