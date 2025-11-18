和歌山県の宮崎泉知事和歌山県の宮崎泉知事は18日の記者会見で、中国による日本渡航の自粛呼びかけを巡り「県内でも既に若干のキャンセルが出ている」と明かした。その上で「今後の観光への影響を懸念している。日中両国は冷静になってほしい」と話した。X（旧ツイッター）への投稿内容が問題となった中国の薛剣駐大阪総領事には「パンダの交渉などで交流してきたが今回は別問題。投稿にびっくりしている」と語った。