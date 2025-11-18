Prime original映画『なんて楽しいクリスマス！』（原題：Oh. What. Fun.）が12月3日（水）よりPrime Videoで独占配信開始。それに先駆けこの度、日本語予告、キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。 『デスパレートな妻たち』エヴァ・ロンゴリア、アメリカから移住した理由を明か