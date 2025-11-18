「人間は非合理的」がモットーの行動科学者が、ハイレベルな専門知識を駆使して数々の難事件に挑む本格ミステリー『マーサー教授の殺人事件簿』のシーズン2が2026年1月28日（水）より日本初放送・配信される。 2024〜2025年シーズンに最も見られた海外ドラマは？トップ100発表