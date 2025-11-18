モデルのアンミカが18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。16日に米ソルトレークシティーで行われたスピードスケートのワールドカップ（W杯）第1戦の女子団体追い抜きで日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）がオランダを下して2季ぶりに優勝したことに、「素晴らしい走り、おめでとうございます」と祝福した。この競技は3人1チームで隊列を組んで、リンクを6周する。3人目のブレードの先端がゴールした時点の