英国が誇る“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説に影響を受けたと制作陣が明かす地中海を航海する豪華客船を舞台にしたミステリー『DEATH & DETAIL 事実は語る』が、2026年1月に一挙放送されることが決定した。主演を務めるのは、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のジェーソン・ギデオン役で知られるマンディ・パティンキン。