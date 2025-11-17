3つ星シェフたちが世界を股にかける爆笑珍道中！Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて最高の食材を求めて世界各地を旅するリアリティ番組『ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅』（原題：Gordon, Gino & Fred’s Road Trip）シーズン1〜3が期間限定で全話無料配信中だ。