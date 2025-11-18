荒巻は今季、豪快なプロ初ホームランも放っている（C）産経新聞社新たな化学反応が期待されている。レギュラーシーズン3位に終わった巨人では新たな首脳陣の顔ぶれも注目されている。【巨人石井琢朗が2軍監督に就任】琢朗マジックで伸びそうな選手をピックアップ︎阿部野球とマッチして打撃力大幅向上か？高木の見解を語ります！2軍首脳陣では大きな動きもあった。桑田真澄氏の退任に伴い、過去に巨人1軍でもコーチを