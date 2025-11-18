シンガポール航空は、「SQワンダーラスト ブラックフライデー割」を11月18日午前10時から28日まで実施する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着東南アジア、マレ（モルディブ）、パース、ロサンゼルス行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象となる。クリスフライヤー会員がウェブサイトからログインの上、プロモーションコード「SQBF25」を入力して予約すると