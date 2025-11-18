四川航空は、札幌/千歳〜成都線の冬スケジュール中の運航再開を取りやめた。当初、10月26日から週3往復で運航再開を予定していたものの、12月31日まで運休を継続すると発表していた。2026年3月28日までの運休を決めた。同路線は四川航空のみが運航する計画だった。