ÅìÍÎ¿å»º¤Ï11·î16Æü¡¢ÅÔÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð3¿ÍÁ°¡×¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¾Æ¤½¤Ð¡ß¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¾Æ¤½¤Ð¤Ï¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó!¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð3¿ÍÁ°¡×¤Ï¤³¤Î11·î¤ÇÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð3¿ÍÁ°¥¿¥«¥È