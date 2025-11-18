西名阪道で炎上した車から男性の遺体が見つかった事件で、事件前、放火容疑で逮捕された男は、男性とトラブルになっていたとみられることが分かりました。１１月３日、大阪府柏原市の西名阪自動車道で全焼した普通乗用車の後部座席から、奈良県大和高田市の定井敏弘さん（６０）の遺体が見つかり、警察は車を運転していた浜田達也容疑者（３７）を放火の疑いで逮捕しました。浜田容疑者の親族によりますと、定井さんは浜田容