鹿屋市で回収された渡り鳥のヒドリガモから、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。野鳥で確認されたのは、今シーズン2例目です。県自然保護課によりますと、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたのは鹿屋市白崎町の歩道で回収されたヒドリガモです。今月12日に死骸が回収され、国立環境研究所で遺伝子検査を行ったところ17日に確認されました。県内で野鳥への感染が確認されたのは、今月1