18日（火）全国的に冬本番の寒さ。北日本では平地でも雪が積もるでしょう。＜18日（火）の天気＞冬型の気圧配置で、上空には今シーズン1番の強い寒気が流れ込んでいます。北海道では引き続き日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、平地でも積雪が増えるでしょう。翌朝にかけて、多いところで30センチの降雪、最大瞬間風速は30メートルの予想です。着雪や交通障害に注意してください。東北の平地や東日本の山沿いでも雪が降り、初雪